Как провалилась украинизация и коренизация Красной Армии

Парад на Красной площади в честь праздника Октябрьской революции. 7 ноября 1925 г. Русские красноармейцы демонстративно отказывались говорить на «петлюровской мове», пренебрежительно называли её «китайской грамотой», а украинофилы требовали «всё украинизировать».