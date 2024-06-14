Школьник попал в психушку из-за игры Hamster Kombat. СМИ пишут, что 14-летний подросток установил будильник с интервалом в три часа, чтобы набрать максимальное количество очков в игре.
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Школьник попал в психушку из-за игры Hamster Kombat. СМИ пишут, что 14-летний подросток установил будильник с интервалом в три часа, чтобы набрать максимальное количество очков в игре.