Эксперт рассказала об опасности грязного постельного белья для сна

Своевременная замена постельного белья улучшает состояние кожи и общее самочувствие. Об этом в субботу, 6 апреля, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газета.
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