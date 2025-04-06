Эксперт рассказала об опасности грязного постельного белья для сна

Своевременная замена постельного белья улучшает состояние кожи и общее самочувствие. Об этом в субботу, 6 апреля, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газета.