В школах Евпатории сократят уроки 7 апреля

7 апреля в школах Евпатории сократят уроки. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев. Учеников кормить не будут, так как Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать нужные разрешения, передаёт корреспондент Вести Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии