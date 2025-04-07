В школах Евпатории сократят уроки 7 апреля

7 апреля в школах Евпатории сократят уроки. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев. Учеников кормить не будут, так как Роспотребнадзор должен взять пробы воды и выдать нужные разрешения, передаёт корреспондент Вести Крым.