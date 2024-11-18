Европе посоветовали забрать замороженные активы РФ себе, а не отдавать Украине

Брюсселю нужно срочно найти деньги, чтобы снова сделать Европу великой. Замороженные активы и крупный экспорт капитала должны стать надежными источниками финансирования геополитической трансформации континента.
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