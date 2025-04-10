«Возможности ограничены»: Виторган впервые после операции вышел на сцену

Актеру ранее пришлось заново учиться ходить. Максим Виторган Komsomolskaya Pravda/Global Look PressМаксим Виторган появился на публике после после хирургического вмешательства и тяжелого периода восстановления.
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