«Спартак» договорился о переходе Помазуна из ЦСКА

«Спартак» достиг принципиальной договоренности о переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, утверждает ««Спартак» достиг принципиальной договоренности о переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, утверждает «РБК-Спорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии