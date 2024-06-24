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Удар по Севастополю: США шалеют от безнаказанности. Пассивное молчание Москвы ведёт к новым жертвам

Удар по Севастополю: США шалеют от безнаказанности. Пассивное молчание Москвы ведёт к новым жертвам

Фото: globallookpress.com/U.S. Air Force Эксперты и военкоры негодуют – атака на мирный пляж Севастополя, где погибло 5 человек и были ранены десятки, направлялась американским дроном RQ-4B Global Hawk.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Политик Саша Лосева (не я лишил его отчества) предлагает, на основе прецедентного права, предать суду Украину и США и признать их государствами - террористами. Ранее судили Ливию за сбитый над Локерби Boeing 747. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. P.S. С удивлением сегодня узнал, что меня читают не только в Германии и США, но в Токио. На русском языке!
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