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Пристав арестовал счета и активы на 100 триллионов рублей по делу об изъятии «Макфы»

Пристав арестовал счета и активы на 100 триллионов рублей по делу об изъятии «Макфы»

Адвокат ответчиков усомнился в подсчетах суммыСудебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества производителя макарон «Макфа» и аффилированных с ним фирм в пользу государства.

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