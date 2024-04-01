Пристав арестовал счета и активы на 100 триллионов рублей по делу об изъятии «Макфы»

Адвокат ответчиков усомнился в подсчетах суммыСудебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества производителя макарон «Макфа» и аффилированных с ним фирм в пользу государства.
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