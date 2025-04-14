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Жительницу Удмуртии осудили за смертельное падение пьяного гостя

Жительницу Удмуртии осудили за смертельное падение пьяного гостя

Суд вынес приговор 54-летней жительнице деревни Старые Какси Можгинского района Удмуртии. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу инстанций республики.

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