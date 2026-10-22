Спортивный клуб «ГРИФ» организует 25 октября Открытый Кубок Москвы по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп, посвященный участникам специальной военной операции (СВО).
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