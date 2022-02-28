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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Напрасно тренеры «Зенита» используют талант Клаудиньо в своих корыстных целях

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Напрасно тренеры «Зенита» используют талант Клаудиньо в своих корыстных целях

Когда завершился матч с «Рубином», разговор с нашим постоянным экспертом, чемпионом СССР и главным тренером футбольной школы «Зенит-84»Сергеем Веденеевым о подготовке молодёжи, который мы вели в предыдущем номере, неожиданно продолжился.

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