Две трети французов удовлетворены решением Байру по бюджету — опрос

Действия премьер-министра Франции Франсуа Байру в вопросе продвижения плана бюджета на 2025 год нашли одобрение у 64% опрошенных французов, 6 февраля пишет газета Le Figaro со ссылкой на результаты опроса Odoxa-Backbone.
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