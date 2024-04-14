Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана.
Израиль побежал ябедничать в ООН, о которую еще вчера вытирал ноги
Комментарии
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Федор Липин
Кошка скребет на свой хребет! Что наскребли, все ихнее!
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2 час.
Алексей Попов
Еврейка?Ругаться вы можете но и всё,мир больше вас!
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1 час.
С С
Не будут евреи евреями, если не побегут к папаше жаловаться на него же. Кстати, знаю одного сына этой земли. Выспрашивает ответ на свой вопрос, получает, и тут же начинает слово в слово всё повторять ему разъяснившему. Это картина из жизни евреев ещё та. Прошло больше 20 лет, а у меня всё это перед глазами. Товарищи по работе говорили, что это видели в его исполнении не раз. Вот что такое еврей.
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1 час.
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