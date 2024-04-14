Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С С
    Не будут евреи евреями, если не побегут к папаше жаловаться на него же. Кстати, знаю одного сына этой земли. Выспраши...Израиль побежал я...
  • С С
    Жиды ответный ядерный удар предпримут? Сатановский, ты не только осатанел, ты не только Армагедоныч, ты обныкновенная...Евгений Сатановск...
  • Ирина Черных
    Дружба и сотрудничество великой России с великим Китаем, который является нашим соседом, это лучшая политика.Президенты России...

Израиль побежал ябедничать в ООН, о которую еще вчера вытирал ноги

Израиль побежал ябедничать в ООН, о которую еще вчера вытирал ноги

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Липин
Кошка скребет на свой хребет! Что наскребли, все ихнее!
Ответить
2 час.
Алексей Попов
Еврейка?Ругаться вы можете но и всё,мир больше вас!
Ответить
1 час.
С С
Не будут евреи евреями, если не побегут к папаше жаловаться на него же. Кстати, знаю одного сына этой земли. Выспрашивает ответ на свой вопрос, получает, и тут же начинает слово в слово всё повторять ему разъяснившему. Это картина из жизни евреев ещё та. Прошло больше 20 лет, а у меня всё это перед глазами. Товарищи по работе говорили, что это видели в его исполнении не раз. Вот что такое еврей.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх