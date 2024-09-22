«Я не верю, что существуют тупиковые ситуации»

«Шуйские ситцы» — один из крупнейших российских производителей текстиля и товаров для дома — планирует увеличивать инвестиции в обновление ткацких и отделочных мощностей и запускает уникальный для страны проект по производству галиоцелла — ткани из древесиныПРЕДОСТАВЛЕНО КОМБИНАТОМ «ШУЙСКИЕ СИТЦЫ» Генеральный директор компании «Шуйские ситцы» Анна Богаделина: «Когда все хорошо, я начинаю скучать.