Петербург сегодня вспоминает пожарных, погибших при исполнении служебного долга

23 февраля 1991 года девять бойцов 11-й пожарной части Калининского района навсегда стали олицетворением мужества и самопожертвования В Петербурге 23 февраля вспоминают пожарных, которые погибли при исполнении своего служебного долга.
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