В результате атаки сожжён склад энергокомпании YASNO (ФОТО)

В результате атаки сожжён склад энергокомпании YASNO. Гендиректор украинской компании Коваленко сообщил, что на атакованном объекте хранилось оборудование для солнечных электростанций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Премьер Украины п...
- IV Виноват Зеленский...
- Россия — ядерная ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым