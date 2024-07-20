Зеленский признал невозможность полной деоккупации Украины: пересмотр стратегий и дипломатические манёвры Ольга ВайленкоВ своем интервью британскому телеканалу BBC президент Украины Владимир Зеленский сделал сенсационное признание, что Украина не сможет отвоевать все утраченные территории.
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