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Татар-информ

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На бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах отметили День Республики

На бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах отметили День Республики

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов В Набережных Челнах на бульваре Энтузиастов состоялись праздничный концерт и торжественная церемония награждения, посвященные Дню Республики Татарстан.

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