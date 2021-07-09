Спросил отца про очереди в СССР и получил жесткий, но честный ответ

ЮлияСпросил отца про очереди в СССР и получил жесткий, но честный ответЧто нужно человеку для жизни? Еда, вода, воздух. А для нормальной жизни? Крыша над головой, одежда, техника.Вернуться к статье345НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBaTaNya BaTaNyaЮлия пол поменяла?ЕБЕлена Бресловасправедливо!Артем Казаковкак это обычно бывает,многие вещи просто не очевидны и для того чтобы это увидеть и понять,необходимо время и образцы для сравнения. Американский экономист и советник Рэйгана,Пол Крэйг Робертс, сравнивая уровень жизни в США и СССР, сравнивая различные аспекты жизни,прямо говорил,что по уровню Покупательской способности от ВВП,по уровню социальной защиты,доступности услуг и гарантированных жизненно необходимых благ СССР превосходил не только США,но и вообще страны Запада в разы.Именно по этой причине распад СССР,стал для них полной неожиданностью,хотя и желанной целью .К моменту прихода к власти Горбачёва и его соратников, цель уничтожить и развалить Советский Союз,уже перешла из категории практической задачи в категорию далёкой мечты идеального представления о будущем,стала т.с. -линией горизонта,который по определению не достижим,хотя и виден. Именно благодаря советской системе и Советскому Союзу,на Западе стали менять и реформировать собственные уклады.внедряя элементы социалистических отношений,в первую очередь в социально- гражданской сфере. А очереди,дефицит и т.д., имели под собой как объективные,так и субъективные причиныАртем Казаковкак это обычно бывает,многие вещи просто не очевидны и для того чтобы это увидеть и понять,необходимо время и образцы для сравнения. Американский экономист и советник Рэйгана,Пол Крэйг Робертс, сравнивая уровень жизни в США и СССР, сравнивая различные аспекты жизни,прямо говорил,что по уровню Покупательской способности от ВВП,по уровню социальной защиты,доступности услуг и гарантированных жизненно необходимых благ СССР превосходил не только США,но и вообще страны Запада в разы.Именно по этой причине распад СССР,стал для них полной неожиданностью,хотя и желанной целью .К моменту прихода к власти Горбачёва и его соратников, цель уничтожить и развалить Советский Союз,уже перешла из категории практической задачи в категорию далёкой мечты идеального представления о будущем,стала т.с. -линией горизонта,который по определению не достижим,хотя и виден. Именно благодаря советской системе и Советскому Союзу,на Западе стали менять и реформировать собственные уклады.внедряя элементы социалистических отношений,в первую очередь в социально- гражданской сфере. А очереди,дефицит и т.д., имели под собой как объективные,так и субъективные причиныАртем Казаковкак это обычно бывает,многие вещи просто не очевидны и для того чтобы это увидеть и понять,необходимо время и образцы для сравнения. Американский экономист и советник Рэйгана,Пол Крэйг Робертс, сравнивая уровень жизни в США и СССР, сравнивая различные аспекты жизни,прямо говорил,что по уровню Покупательской способности от ВВП,по уровню социальной защиты,доступности услуг и гарантированных жизненно необходимых благ СССР превосходил не только США,но и вообще страны Запада в разы.Именно по этой причине распад СССР,стал для них полной неожиданностью,хотя и желанной целью .К моменту прихода к власти Горбачёва и его соратников, цель уничтожить и развалить Советский Союз,уже перешла из категории практической задачи в категорию далёкой мечты идеального представления о будущем,стала т.с. -линией горизонта,который по определению не достижим,хотя и виден. Именно благодаря советской системе и Советскому Союзу,на Западе стали менять и реформировать собственные уклады.внедряя элементы социалистических отношений,в первую очередь в социально- гражданской сфере. А очереди,дефицит и т.д., имели под собой как объективные,так и субъективные причиныДмитрий БаклановСтоит сделать и сейчас дешманские продукты или увеличить зарплату и у нас снова будут очереди и дефицит.кузнецов владимирпапа похоже с заднего хода в магазины ходил.Liliana OlshanskayaПапа - советский маразматик с запудренными мозгами, каких, к стати было много. Да и сейчас хватает. Спорить с ними бесполезно.Alex НемоДва парадокса СССР. В магазинах не хватает товаров, однако у всех забиты холодильники продуктами и в сарайчиках стоит промпродукция " на всякий случай" или "черный день..."Николай ЗайчиковАвтор , все правильноАлександр СеменовНе всё так просто и однозначно, наверное в СССР у кого-то были деньги, но... при наличии денег, ты не мог пойти с сразу купить автомобиль, или видеомагнитофон, имея деньги, ты не мог по закону построить себе кирпичную дачу в 2 этажа. И дефицит к примеру, туалетной бумаги чем был обусловлен? Тем, что построив завод по ее производству лишь 1969 году власть не понимала, что все вдруг начали задницу комфортно подтирать? А что мешало построить еще 5 или 25 заводов по ее производству?нина ромашкинаЗадницу надо не подтирать, а мыть водой с мылом. Это гигиенично, и туалетная бумага не понадобится.Александр Семенов"Задницу надо не подтирать, а мыть водой с мылом. Это гигиенично, и туалетная бумага не понадобится." С вами невозможно не согласиться и хотя в СССР с середины 80-х, биде выпускались промышленно, советские малогабаритные квартиры, ну никак не располагали для их установки, наряду с унитазами. И еще, смею заметить, что на 1970 год из общего количества населения, 136 млн человек жили в городах, а 105,7 млн проживало в селах и в деревнях, то есть почти половина жителей не имело отапливаемого туалета... Есть два варианта воспользоваться вашим советом : 1. При каждом позыве, кипятить чайник и с ним идти на улицу в туалет. 2. Воспользоваться водой из ведра, предварительно поставленного возле туалета. Вы какой вариант для себя выбираете, при условии, что на улице - 25.? )))))Лада КрымоваСпасибо за материал, посмеялась. Вот такими рассказками засирают мозги молодежи. Папа этого "автора" может помнить только лютый дефицит своего относительно зрелого 20+ возраста, да розовое детство, когда ему не было дела до того, сколько времени мама с бабушкой в очередях стояли за детскими колготками и вообще любой фигней, и сколько его отец отстегивал сверху, чтобы купить мебель, ковер, пылесос и проч. А как полки ломились при Сталине, расскажите тем, кто реально голодал в 47-м, 48-м, 49-м... В Елисеевском они, может, и ломились. Книг не было, потому что их читали - анекдот.sudvalentinovna СувороваА вы верно хотели, чтобы сразу после войны , на полках появился огромный выбор промышленных и продовольственных товаров? Сами-то понимаете о чём говорите?sudvalentinovna СувороваА вот книги и правда, читали и очень много читали. Что же тут анекдотичного?Александр СеменовНет конечно, Крымова не понимает. Но ей же хочется ответить на тенденциозную статью автора, вот она тенденциозно пишет сама, ни в том ни в другом случае нет полной и объективной правды.))Александр Семенов"А вот книги и правда, читали и очень много читали. " несомненноЛада КрымоваТак зачем врать, что всего было навалом, аж полки ломились?Лада КрымоваАнекдот в том, что многочисленные книжные магазины были забиты абсолютным шлаком, а то, что действительно читали - покупали у бук-фарцы, отмечались месяцами в очередях в книжный, и даже везли из загранкомандировок. И не говорите, что страна зачитывалась рассказами писателя Хрюкина о строительстве БАМа, или цитировала стихи поэта Мякина. о родном колхозе. Даже дурацких "Трех мушкетеров" нужно было "доставать" или же сдавать уж не помню сколько макулатуры, чтобы потом за свои же деньги выкупить заветную книжицу со слепым шрифтом на дрянной бумаге.sudvalentinovna СувороваТак ведь речь не о том, как и где достать, купить, а о том, что читали. И читали. )) И у знакомых брали , и в библиотеках, и в очередях стояли, и макулатуру сдавали.... и делали это для того, чтобы читать!sudvalentinovna СувороваА вот про дрянную бумагу - это вы зря. С бумагой и с переплётами в то время, как раз всё было в полном порядке. ))sudvalentinovna СувороваНу, а по поводу Хрюнкиных и Мякиных, как вы выражаетесь - так их и сейчас хватает. И зачитывалась страна, ещё как зачитывалась! Русской и зарубежной классикой. Читала страна, как художественные произведения, так и документальные, как исторические, так и фантастику и т.д. Каждый выбирал сам. Но главное - читали! И не поверите, но подписывались на различные литературные журналы и читали!Лада КрымоваНет, не в порядке. "Макулатурные" книженции печатались на очень скверной бумаге, были плохо прошиты , в тряпичном переплете и практически не имели иллюстраций . Сегодня их не рассматривают даже скупщики книг оптом. А насчет читали... хм, например, в 82 году в библиотеке им. Маяковского на Фонтанке очередь на "Анжелику" и "Анжелику в Новом Свете" была 2 месяца - читали, да, но не то, что массово втюхивали в книжных магазинах. А этот незатейливый бук-сериал дамы рвали из рук друг у друга. Впрочем, в обсуждаемой статье речь не о том, читали или не читали. Я говорю, что автор и или его папаша, - врут. В 80-е, на которые выпала сознательная юность отца автора, уже был лютый дефицит практически во всем.Лариса ШемисоваЛадно папа, ни сколько я не отстёгивала, вы сказки не рассказывайте, очередь была конечно на мебель и т.п. , но была просто запись, очередь подошла - открыточку прислали, правильно автор написал, были деньги и могли купить всё, да колготки были дефицитом, но никто в очереди за ними не стоял, просто, когда продавали надо было брать, полки ломились от простых продуктов питания, причём качественных, а вот деликатесы дешёвые разбирались, а дорогие в коопторгах были постоянно и на рынках, а кто не хотел ждать, те и переплачивали, ведь некоторые и передумывали покупать, отсюда и появлялись свободные товары. Стояла в очереди только за книгами и летом за билетами на самолёт, на поезде не ездила, а вот конец 80-х это начало конца нормальной жизни. Так что ваш смех только от незнания, ведь это ваши родители скорее всего так покупали, кстати, если никто товар за дополнительную плату не брал ( не у всех с собой деньги) можно было и так купить в конце дня.sudvalentinovna СувороваТак никто и не лжёт. Так и было. И пустых полок я не наблюдала. ) А вы, как капризная девица, на вас не угодишь. И то не так и это плохо. )) Всякое бывало - и на полках стояло, и в очередях стояли, и через десятые руки брали. Так и сейчас не всё гладко. Удачи Вам, Лада.Лариса ШемисоваДа никогда через десятые руки не брала, что значит " И то не так и это плохо." Не было плохо, было нормально, да я сейчас больше в очередях стою, чем тогда. А сейчас было бы намного лучше, если бы не 90-е. А так живите лучше и лучше, разве это плохо.sudvalentinovna СувороваДа никто в магазинах, как вы выражаетесь не втюхивал. )) И не было в 80-е лютого дефицита. Зачем же так старательно именно вы пишите неправду?sudvalentinovna СувороваТак это я не вам ответила, а Ладе Крымовой. ) Я с вами полностью согласна. Кто хотел, брал по очереди, кто не хотел в очереди стоять - переплачивали. И я за то, что было хорошо и что не разваливать надо было то, что было уже создано, а исправлять , улучшать и создавать новое. Видимо, в то время, не все так думали, а жаль.Лада КрымоваНет, втюхивали. В "нагрузку", скажем, к сборнику зарубежных детективов нужно было купить пару-тройку какой-нибудь лабуды, вроде "Повестей сибирских писателей". То же самое и билеты на хороший спектакль - в "нагрузку" шли несколько билетов на какую-нибудь производственную драму. И, конечно, был дефицит самых элементарных вещей. Вы что, не помните т.н.. заказы - палка копченой колбасы, бутылка шампанского - а к ним краснодарский чай, подтекшее повидло и еще что-нибудь такое же прелестное. Лютый дефицит - это когда нет в свободной продаже необходимых вещей- детских колготок, женских сапог и так далее. Неправду пишет автор, а вы просто выкручиваетесь - да, мол, дефицит и очереди были, но это НАШИ очереди, и не смейте трогать святое. Глупо.Лада КрымоваКонечно-конечно, человек полгода ходил отмечался на стенку чехословацкую, а потом передумал, угу. И продавцы такие, сразу в зал ее выкатывают - а никому не надо? Никто, говорите, в очереди не стоял - ага, вам и сапоги югославские на дом приносили, и белье немецкое, и туфли итальянские. Или вы предпочитали исключительно отечественное, которое и даром никому нужно не было? И продукты качественные , упакованные в красивые консервные банки с надписью "килька в томате" и "морская капуста" - бери, не хочу, пирамиды до потолка. Еще расскажите про волшебные самонаполняющиеся холодильники - в магазине ничего нет, а у людей холодильники забиты деликатесами.Лариса ШемисоваДа многим надо было стенку купить, но деньги на стенку не все с собой носят, там по времени не назначалось, а в течении дня. Сапоги и туфли всегда шила на заказ, да собственно и сейчас в том же месте беру, на белье не зацикливалась, ателье прекрасно шили, кильку и морскую капусту никогда не ела, а пирамидами сгущёнка стояла, либо вы никогда не видели, либо выдумываете. И кстати в холодильнике всегда были деликатесы, на всякий случай и покупалось в коопторге, но и без деликатесов прекрасно всё было. Вот как то была в командировке в Ленинграде, так там много деликатесов накупила и представьте себе купила всё в коопторге. Колбаса любая в магазинах была но сырокопчёную не брали - дорого. Если докторская 2-20 стоила, то копчёная до 8-50 доходила, ветчина 3-50 и её брали редко, хотя мясо в основном на рынке тоже 3-50. Никаких заказов у нас не было, кроме как ветеранам в 80-х, а до этого времени и ветераны были как все, всё было в порядке с колбасой и сапогами, не помню, чтобы кто то без сапог ходил, у нас холодно, Сибирь как никак, более того и почти у всех шубы были, без шубы у нас холодновато, но опять таки в основном мутоновые, опять приходилось шить.sudvalentinovna СувороваДобрый день, Лариса. Не тратьте вы время на эту даму. Ей просто скучно или заняться не чем. )) Вы всё правильно пишите и те кто жил в то время, всё это помнят. Я тоже всегда всё шила в ателье и не потому, что не было в магазине. И была уверена, что такая вещь только у меня )), да и пошив обходился дешевле, чем покупать готовое. Ткани продавались на любой вкус. Шили всё - пальто, куртки, платья. Отдельно был цех, где шили головные уборы (скорняки). И это в нашем небольшом посёлочке на крайнем севере.sudvalentinovna СувороваКуда нам до вас. Мы жили в маленьком п.г.т. и никаких заказов у нас отродясь не было, тем более театров. И в чём же я выкручиваюсь, если соглашаюсь, что и дефицит был , и очереди были, и "трогайте" вы эти очереди сколько хотите ))). Просто по вашим словам они были везде и за всем, а это неправда. Очереди и сейчас бывают. Колготки детские не везде были одно время, но потом появились. Когда не было, привозила из отпуска и как-то меня это не напрягало. Всяко разно было и в то время и сейчас. Но вам. почему-то очень хочется, то время раскрасить только чёрными мазками....Комментировать
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