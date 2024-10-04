В Новоуральске мужчину обвиняют в серийной краже из супермаркета

В начале сентября в полицию поступило заявление о краже товара из супермаркета. Видеозапись зафиксировала, как 3 сентября мужчина взял несколько банок кофе с полки, спрятал их в карманы и покинул магазин, не заплатив, пишет издание «Новости ТМ».