В Новоуральске мужчину обвиняют в серийной краже из супермаркета

В начале сентября в полицию поступило заявление о краже товара из супермаркета. Видеозапись зафиксировала, как 3 сентября мужчина взял несколько банок кофе с полки, спрятал их в карманы и покинул магазин, не заплатив, пишет издание «Новости ТМ».
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