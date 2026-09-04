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Путин: Будущие поколения должны унаследовать характер победителей

Путин: Будущие поколения должны унаследовать характер победителей

 Президент России Владимир Путин заявил на заседании российского организационного комитета «Победа», что будущие поколения россиян должны унаследовать и сохранить характер победителей предшествующих поколений.

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