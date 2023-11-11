Синичкин день 12 ноября: откуда пошло такое название и для чего наши предки наблюдали за поведением птиц Ксения Кирпик День памяти святых Зиновия Синичкина и его сестры Зиновии отмечается 12 ноября и народно прозван Синичкиным днем.