Синичкин день 12 ноября: откуда пошло такое название и для чего наши предки наблюдали за поведением птиц Ксения Кирпик День памяти святых Зиновия Синичкина и его сестры Зиновии отмечается 12 ноября и народно прозван Синичкиным днем.
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