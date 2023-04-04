Lada Granta остаётся без центрального замка и трёх версий

Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», АвтоВАЗ в апреле будет выпускать автомобили Lada Granta без центрального замка и временно снимет с производства седаны и лифтбеки серии #Club, а также универсал Granta Cross в версии Quest.