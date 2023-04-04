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Lada Granta остаётся без центрального замка и трёх версий

Lada Granta остаётся без центрального замка и трёх версий

Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», АвтоВАЗ в апреле будет выпускать автомобили Lada Granta без центрального замка и временно снимет с производства седаны и лифтбеки серии #Club, а также универсал Granta Cross в версии Quest.

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