НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Удар в Тегеране. США теряют стратегический интерес к Израилю, и Б. Нетаньяху идет ва-банк

Удар в Тегеране. США теряют стратегический интерес к Израилю, и Б. Нетаньяху идет ва-банк

Бывают дни затишья, а бывают дни, когда новости – одна «чудесатей» другой, идут друг за другом. Утром 31 июля новостные ленты запестрели сообщениями, что в Тегеране в своем номере был убит глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх