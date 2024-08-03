Удар в Тегеране. США теряют стратегический интерес к Израилю, и Б. Нетаньяху идет ва-банк

Бывают дни затишья, а бывают дни, когда новости – одна «чудесатей» другой, идут друг за другом. Утром 31 июля новостные ленты запестрели сообщениями, что в Тегеране в своем номере был убит глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания.