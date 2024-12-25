Просто сюр какой-то....

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Иностранных наёмников, попавших в плен, надо подвешивать за яйца и демонстрировать другим кандидатам в русское сафари. Может им за это зрелище зарплату повысят.
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17 час.

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