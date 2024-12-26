Лимон и имбирь: природные источники здоровья и энергии

Их сочетание часто используют в кулинарии, народной медицине и для укрепления иммунитета. Но в чем именно их польза, какие витамины они содержат и как правильно употреблять, чтобы не навредить? В данном вопросе разбирался корреспондент УтроNews.
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