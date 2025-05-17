Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.