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Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

Готовить шашлык на открытом огне можно только на расстоянии 5 метров от дома, при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

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