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Американская медсестра сообщает о росте потерь в украинской армии

Американская медсестра сообщает о росте потерь в украинской армии

Присоединившаяся к ВСУ американская медсестра сообщила об увеличении потерь в армии Украины. Ребека Мациоровски, работающая в зоне конфликта, заявила в материале Business Insider, что за последнее время множество бойцов получило ранения.

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