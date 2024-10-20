Запрет абортов в России: региональные инициативы и федеральное обсуждение Ольга ВайленкоВ последние годы тема ограничений на проведение абортов стала одной из наиболее обсуждаемых в российском обществе и законодательных кругах.
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