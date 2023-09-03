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  • svetlana
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Как вести себя 4 сентября, чтобы не поссориться с лешим

Как вести себя 4 сентября, чтобы не поссориться с лешим

Как вести себя 4 сентября, чтобы не поссориться с лешим Алёна Юрьева4 сентября — это особенный день в православном календаре, когда Православная церковь чтит память мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал за свою веру в IV веке.

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