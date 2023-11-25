Ведущая Лопырева: я сделала Смолова известным, и это просто факт

Телеведущая и модель Виктория Лопырева в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец. вспомнила о своем романе с нападающим московского "Динамо" Федором Смоловым и заявила о своем вкладе в популярность футболиста.
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