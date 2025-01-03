Павел Прилучный показал прошлогоднее письмо сына Деду Морозу

Актёр пытается всеми способами доказать, что Тимофей хочет жить с ним.Новосибирский актёр Павел Прилучный, несмотря на решение суда, продолжает игнорировать его и не отдаёт сына бывшей жене Агате Муцениеце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии