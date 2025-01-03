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Царьград

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Павел Прилучный показал прошлогоднее письмо сына Деду Морозу

Павел Прилучный показал прошлогоднее письмо сына Деду Морозу

Актёр пытается всеми способами доказать, что Тимофей хочет жить с ним.Новосибирский актёр Павел Прилучный, несмотря на решение суда, продолжает игнорировать его и не отдаёт сына бывшей жене Агате Муцениеце.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Вообще неинтересный уезжант...
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19 час.

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