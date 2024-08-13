Обвиняемому в совращении школьницы челябинскому учителю запросили срок в колонии

В Сосновском райсуде Челябинской области 13 августа прошли прения по делу учителя русского языка и литература Максима Маркина, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к третьекласснице.
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