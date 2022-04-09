Роналду извинился за разбитый телефон фаната: «Нелегко справляться с эмоциями в столь трудные моменты»

Криштиану Роналду извинился за нанесение повреждений телефону болельщика. Инцидент произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ.
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