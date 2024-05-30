Как оформить абонементы по платным дорогам в Казахстане

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами «КазАвтоЖол» предлагает услугу для пользователей автомобильных дорог – месячный и годовой абонемент на проезд по платным дорогам, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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