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Как оформить абонементы по платным дорогам в Казахстане

Как оформить абонементы по платным дорогам в Казахстане

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами «КазАвтоЖол» предлагает услугу для пользователей автомобильных дорог – месячный и годовой абонемент на проезд по платным дорогам, передает inAktau.

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