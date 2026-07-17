МИД России: Киев атакует российские сервисы и крадёт данные граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим выбирает в качестве целей гражданские объекты, пытается вывести из строя электронные сервисы и оборудование, а также похищает персональные данные россиян для последующих операций.
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