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RT Russia

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МИД России: Киев атакует российские сервисы и крадёт данные граждан

МИД России: Киев атакует российские сервисы и крадёт данные граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим выбирает в качестве целей гражданские объекты, пытается вывести из строя электронные сервисы и оборудование, а также похищает персональные данные россиян для последующих операций.

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