Минпромторг готовит список мест для размещения дефибрилляторов

1 сентября вступят в силу изменения в закон об охране здоровья. Согласно нововведениям, любой, кто оказался рядом с пострадавшим человеком, сможет оказать ему помощь и, в частности, использовать автоматические дефибрилляторы.
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