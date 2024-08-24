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Губернатор Ростовской области запретил все мероприятия на открытом воздухе

Губернатор Ростовской области запретил все мероприятия на открытом воздухе

Решение принято для обеспечения мер безопасности.Накануне Дня города в Ростове-на-Дону стало известно, что администрация опубликовала постановление, согласно которому все запланированные праздничные мероприятия на открытом воздухе проводиться не будут.

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