Губернатор Ростовской области запретил все мероприятия на открытом воздухе

Решение принято для обеспечения мер безопасности.Накануне Дня города в Ростове-на-Дону стало известно, что администрация опубликовала постановление, согласно которому все запланированные праздничные мероприятия на открытом воздухе проводиться не будут.
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