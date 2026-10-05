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Татар-информ

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Слишком хорош для нейтрального статуса? Почему FIS зажимает допуск Коростелева

Слишком хорош для нейтрального статуса? Почему FIS зажимает допуск Коростелева

Пока одни лидеры сборной потихоньку пакуют чемоданы на Кубки мира, Савелий Коростелев остается без нейтрального статуса.

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