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Полицейские составили в отношении Яшина административный протокол

Полицейские составили в отношении Яшина административный протокол

Полицейские составили в отношении муниципального депутата Ильи Яшина административный протокол по статье о невыполнении законных требований полицейского, сообщила нам журналистка Ирина Баблоян, которая находится с депутатом в ОМВД "Лужники" .

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