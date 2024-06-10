Новая статья: Обзор MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI: мощному процессору — мощную матплату! С...

Новая статья: Обзор MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI: мощному процессору — мощную матплату!Существует строгое правило: если вы собираете систему на базе процессоров Core i7 и Core i9, то экономить на материнской плате категорически нельзя! В очередной раз убеждаемся в этом на примере MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI источник.