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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI: мощному процессору — мощную матплату! С...

Новая статья: Обзор MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI: мощному процессору — мощную матплату! С...

Новая статья: Обзор MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI: мощному процессору — мощную матплату!Существует строгое правило: если вы собираете систему на базе процессоров Core i7 и Core i9, то экономить на материнской плате категорически нельзя! В очередной раз убеждаемся в этом на примере MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI источник.

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