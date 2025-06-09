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Сайт города Караганды

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12 млн мобильных устройств прошли верификацию в Казахстане

12 млн мобильных устройств прошли верификацию в Казахстане

12 млн мобильных устройств верифицировали в Казахстане меньше, чем за три месяца. По данным Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, процедура стала обязательной в рамках новых правил регистрации.

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