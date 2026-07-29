«Мы в шаге от потери Славянска»: на Украине заявили о критической ситуации для ВСУ

Украинский военный пропагандист Юрий Бутусов заявил, что положение Вооруженных сил Украины на ряде участков фронта стало критическим и может привести к потере оставшихся под контролем Киева крупных городов Донбасса.
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