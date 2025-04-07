Европа отстаёт от России и Китая в военном плане, — евродепутат

Депутат Европарламента Ассита Канко заявила, что Европа отстает от России и Китая в военном плане. Ведущий телеканал France 24 задал ей вопрос о том, что, по информации от западных разведывательных служб, «Китай и Россия, например, проводят испытания наступательного оружия в космосе, потенциально способного выводить из строя спутники», готова ли Европа к конфликту такого рода? «Я думаю, что мы никогда не бываем полностью готовы.