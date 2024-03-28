Агент Радулова о 100 млн от «Амура»: «Никакого предложения не поступало. Будем отталкиваться от «Ак Барса», а дальше принимать решение»

Контракт 37-летнего нападающего с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2024 года. Ранее сообщалось, что хабаровский клуб готов предложить Радулову зарплату больше 100 миллионов рублей в год, а еще 100 млн – бонусами.