Сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области, в рамках кампании «Зеленая волна», ведут профилактическую работу с отдыхающими от учебного процесса школьниками

В рамках информационно‑пропагандистской кампании «Зелёная волна» сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области проводят встречи с ребятами, которые проводят летние каникулы на улице и, соответственно, подвержены определенным рискам.
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