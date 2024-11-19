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Картина дня. Финансы

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Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство

Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство

Отмена визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан на климатический саммит ООН (COP-29) в Баку связана с тем, что Турция закрыла свое воздушное пространство для пролета его самолета, сообщает турецкое издание Milliyet, основываясь на информации от израильских и турецких дипломатических источников, передает Ridus.

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