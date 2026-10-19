Вооруженные силы РФ высокоточным оружием и беспилотниками поразили предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центр обработки данных в Киеве и Киевской области.
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