RSOS: способность зрачков реагировать на смену освещения ухудшается с возрастом

Ученые из Института биологической кибернетики Макса Планка в Тюбингене и Базельском университете установили, что с возрастом зрачок теряет способность расширяться, ухудшая зрение в условиях слабого или недостаточного освещения.
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